Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Simon Nielsen Ørregaard, Formand for Ateistisk Selskab

Når de fleste danskere er medlem af folkekirken, samtidig med at de færreste tror på Gud og mirakler, så er folkekirken den største organisator af ateister her i landet. Dét kunne Grosbøll måske se bedre end nogen andre, skriver formanden for Ateistisk Selskab