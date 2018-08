Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

I dag ville Per Kirkeby være fyldt 80 år. I den anledning har Helge Rørtoft-Madsen skrevet om sit forhold til Per Kirkeby, der begyndte med et interview i foråret 2017, som blev til flere møder om deres fælles fascination af Niels Larsen Stevns’ sidste malerier