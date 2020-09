Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Med sagen om udenrigsminster Jeppe Kofod (S) ser vi, at vi har svært ved at finde tilgivelse i det postkristne samfund, hvor offeret for altid er ramt og aldrig kan oprejses igen. Det er på én gang skræmmende og sigende, skriver dagens kronikør