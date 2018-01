Forkyndelsen er blevet candyfloss - vammel og uden næring

Har du i dit liv indtil Gudsrigets komme, indtil dommedag, ikke tilgivet dine skyldnere, så er der for dig ingen Guds tilgivelse. Nu er spørgsmålet så: Tør vi virkelig genoptage forkyndelsen af dommedag? Det skriver tidligere lektor Carsten Breengaard som reaktion på ph.d.-studerende Steen Skovgaards kronik, hvor han foreslår, at kristne og muslimer indleder en dialog om dommedag

TIDLIGERE BISKOP og nuværende ph.d.-studerende Steen Skovsgaard har i kronikken i Kristeligt Dagblad den 2. januar rejst et uhyre interessant spørgsmål. Spørgsmålet om dommedag.

Skovsgaards dagsorden er dialogen mellem muslimer og kristne, og han mener, at forestillingen om dommedag er fælles for de to religioner, hvorfor en samtale kunne begynde der. Om Skovsgaards projekt vil lykkes, kan man måske nok tvivle lidt på, idet hans referencer er Luther og Johannes Sløk. Begge er nemlig på meget betydelig afstand af den Jesus, som Skovsgaard placerer som udgangspunkt for dialogen mellem kristne og muslimer. Mit anliggende er imidlertid ikke at lægge Steen Skovsgaards dialogforsøg ned. Jeg er nemlig enig med ham i, at spørgsmålet om dommedag er af stor interesse. Men mit fokus er et andet.