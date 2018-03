Filminstruktør: Tro er en del af det at være menneske

Er det ikke sådan, at vi alle, uafhængigt af religiøse tilbøjeligheder, må forholde os til tro? Det spørgsmål stiller filminstruktør Jens Loftager, som er aktuel med filmen ”TRO”, som i disse dage bliver vist på dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX i København

Tro er et kompliceret emne, som dagligt giver overskrifter. En af mine egne guruer, Villy Sørensen, sagde for mange år siden i min film ”ORD”: ”Virkelig tro, tro, der virker, er ikke tro på noget utroligt.” En ægte Villy Sørensen replik, hvor ord, paradoks og betydning bliver et, og humor og alvor er uadskillelige. Rigtig interessant blev det dog først, da han fortsatte: ”men snarere følelsen af at være i overensstemmelse med noget, der rækker uden for en selv, hvad mennesket er, når det er helt i sin stræben. Troen er en udelt kraft, som ikke uden videre står i menneskets magt.” Den lader jeg lige stå et øjeblik.