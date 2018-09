U2 i Danmark: Salige er de syndige

I 40 år har det irske rockband U2 skrevet moderne salmer om tro, religion, politik og nådens nødvendighed. I denne weekend rammer de Danmark med deres igangværende verdensturné og en række nye sange om spændet mellem uskyld og erfaring

EN DINOSAUR, der undrer sig over, hvorfor den stadig er på Jorden. Med det billede begynder sangen ”The Blackout” fra det irske rockband U2’s nye plade, og med netop den sang vil de fire rockdinosaurer bag bandet åbne weekendens to for længst udsolgte koncerter i København.

Den selvironiske kommentar fra bandets forsanger, Bono, skal dog nok blive dementeret i løbet af de to aftener, for U2 rygtes i rigtig god form og har nye sange med, der føjer relevante sider til deres imponerende værk.

TRO, RELIGION OG POLITIK har været centrale størrelser i U2’s sangunivers, lige fra de første plader udkom i begyndelsen af 1980’erne. Det myldrer med ofte tvetydige bibelreferencer, og bandets store kærlighedssange rummer som regel en tydelig kristen dimension.

Bono har altid været klar i mælet om sit teologiske udgangspunkt. For ham fortæller evangelierne ikke historien om en stor tænker, men om Guds søn. Når vi læser i Det Nye Testamente ”står vi tilbage med den udfordring, at enten er Jesus den, han sagde, han var, eller også var han en komplet tosse. Det valg må du træffe. Og jeg tror, at Jesus var, du ved, Guds søn”, som han sagde i et radiointerview i 2013.

Det er vitterligt Jesus som Kristus, der synges om og til i U2’s sange. Det betyder ikke, at troen er urokkelig og uforanderlig. Tvivlen er ofte til stede, men hvis man rent faktisk tror på evangeliet, bliver tvivl jo til en alvorlig sag.: Det er blandt andet udtrykt i en af U2s kendteste sange ”I still haven’t found what I’m looking for” fra 1987. Henvendt til Jesus konstaterer sangeren: ”You broke the bonds/ And you loosed the chains/ Carried the cross of my shame/ You know I believe it/ But I still haven’t found what I’m looking for.” (Du brød båndene/ Du brød kæderne/ Bar min skams kors/ Du ved jeg tror på det/ Men jeg har stadig ikke fundet, hvad jeg leder efter).

Troens inderlige, næsten pietistiske karakter hos Bono giver sig udslag i en stor skepsis over for kirken og institutionaliseret religion. Som barn af en protestantisk mor og en katolsk far, opvokset i et åndeligt set splittet Irland, er religiøs vold og kirkelig fordømmelse en helt konkret erfaring for ham. ”En af de ting, jeg fik med mig fra mine forældre, er, at nogle gange står religion i vejen for Gud,” som han udtrykte det i en tale i 2006 til det traditionelle amerikanske kirkemøde National Prayer Breakfast.

Troen leder ikke til kirken, men i stedet til et engagement i verden. Selvom Bono har brugt sin status som global berømthed til at føre en lang række politiske og sociale kampagner, udleder han dog aldrig en direkte moral af kristendommen. Politik og tro er i den henseende adskilte størrelser. Bono er ingen omvandrende Jesus. Han lever sit liv som en rig tolder, en tapper synder, men det får ham ikke til at stikke piben ind og undlade at engagere sig politisk.

PÅ DEN IGANGVÆRENDE TURNÉ, der altså når til Danmark i denne weekend, kan man af spillelister fra koncerter tidligere på året hurtigt konstatere, at livet spændt ud mellem tro og tvivl er hevet helt frem til scenekanten.