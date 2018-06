Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Mange frygter i dag, at Jorden er ved at gå under. Men det er den ikke. Vi lever faktisk lige nu i en tid, der dømt på nogle objektive kriterier er bedre end nogen anden tid, skriver musiker og forfatter Kristian Leth, som netop har udgivet en bog om håb