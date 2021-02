Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Morten Kvists modige bud på en ny fri læreruddannelse har fået politisk opbakning uden om regeringen. Men hører I nødråbet derude på læreruddannelserne og i folkeskolen? Skal der virkelig komme et privat initiativ for at vække jer til handling?