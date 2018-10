Fagfolk: Unges mistrivsel kan ikke klares med et hurtigt fix

Flere unge mistrives. Hvis vi skal vende udviklingen, kræver det, at vi løfter i flok og stopper jagten på enkeltforklaringer. Børn og unges trivsel skal være den røde tråd, der forbinder tidlig barndom, skolegang og ungdomsliv, mener dagens kronikører

DET GÅR DEN FORKERTE VEJ med børn og unges trivsel i Danmark. Heldigvis har langt de fleste det godt, de trives hjemme, med deres venner og i skolen. Men der er en stor gruppe, som mistrives, og den gruppe bliver desværre større år for år. Det er dokumenteret i undersøgelse efter undersøgelser. De seneste tal fra den nationale sundhedsprofil viser en tydelig tendens: en markant stigning fra 2013 til 2017 af unge på 16 til 24 år, som føler sig stressede.

Samtidig er den mentale sundhed, som handler om at opleve at have det godt og fungere godt i hverdagen, på retur – især blandt unge kvinder, hvor der fra 2013 til 2017 har været en stor stigning i andelen, der angiver at have dårlig mental sundhed. Den seneste skolebørnsundersøgelse viser, at der fra 1991 til 2014 er sket en støt stigning af 11-15-årige elever, der oplever psykosomatiske symptomer hver eneste dag. De er kede af det, nervøse, irriterede og har svært ved at falde i søvn. Det drejer sig om cirka hver tredje pige og hver femte dreng.

Mistrivsel blandt børn og unge har betydning for deres livskvalitet her og nu. Børn, der ikke trives, kan opleve konsekvenserne langt ind i voksenlivet: større risiko for ikke at få en uddannelse eller en uddannelse, der er afsluttet med så dårligt resultat, at den kan være svær at bruge til noget, det kan føre til problemer med at finde et arbejde og en større risiko for at blive syg. De mange tegn på stigende mistrivsel er en advarselslampe i sig selv. Vi kan ikke bortforklare stigningen med hypoteser om, at det er normalt for unge at føle, at livet er svært, og at man kan føle sig udsat for pres.

Den kan heller ikke alene forklares med, at det er blevet lettere at tale om psykiske problemer, og at det er blevet lettere at få hjælp. Vi skal tage stigningen i mistrivsel alvorligt. Det er den, vi skal sætte ind overfor, hvis vi vil tage hånd om problemerne, før de vokser sig så store, at de ikke kan løses inden for de rammer, som børn og unge befinder sig i til daglig.

Men hvad er det, der skal til? Og hvor skal vi sætte ind? Det skorter ikke på kulturpessimistiske udlægninger af, hvori kernen af problemet består. Hvis man har læst sin avis over de seneste måneder, har man fået serveret en lang række mere eller mindre dokumenterede forslag.

De smuldrende fællesskaber, mangel på autoriteter, tab af klassisk dannelse, præstationssamfundet, curlingforældre og perfekthedskulturen – alt sammen accelereret af sociale medier, der fjerner os fra hinanden, forstyrrer nattesøvnen og erstatter menneskelighed og empati med likes og emojis. Vi har ikke grundlag for at afvise disse hypoteser. De kan alle være sande, men de kan også alle være falske eller delvist falske. Ingen

ved det. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt undersøgt.