Professor: Den videnskabelige teologi er nødvendig – både for kirken og for samfundet

Ved at gøre Bibelen og folkekirkens trosbekendelse til grundlag for sit arbejde giver Menighedsfakultetet afkald på det uopgivelige videnskabelige krav om, at alt kan underkastes kritik. Derfor skal universitetet uddanne præster, skriver professor, dr.theol

Den måske truende præstemangel har genoplivet debatten om, hvilke forudsætninger der skal gælde for at kunne blive præst i den danske folkekirke. Det viser blandt andet artiklen i Kristeligt Dagblad den 10. oktober med den næsten truende titel ”Opråb: Bryd universiteternes monopol på præstejobbet”. Der henvises her til den nyligt udkomne rapport om afhjælpning af præstemangel. Her foreslås en forsigtig udvidelse af mulighederne for at søge præsteembede, lidt i retning af den såkaldte særuddannelse fra 1970’erne.

Talen om ”universiteternes monopol” henviser til den såkaldte ansættelseslov, der siger, at den normale forudsætning for at søge præsteembede er en kandidateksamen i teologi fra et af de danske universiteter. Monopolet kaldes diskriminerende. Den opfattelse er forventelig hos de to private uddannelsesinstitutioner Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet (MF). Mere bemærkelsesvær-digt er det, at ”monopolet” kaldes absurd af tidligere rektor Eberhard Harbsmeier.

I et indlæg den 11. oktober gentager fakultetsleder på Menighedsfakultetet kritikken. Han finder det utidssvarende, at ”private uddannelsesinstitutioner på universitetsniveau” ikke kan anerkendes på linje med universiteterne. Og han sammenligner Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet med ”private universiteter”. Det lyder jo besnærende, at præsteuddannelsen kan privatiseres ligesom børnepasning og ældrepleje. Men modstillingen af privat og offentlig er misvisende. Det handler ikke om universiteter kontra private uddannelsesinstitutioner. Det handler derimod om videnskabelig teologi.

Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet er ikke universiteter, og de tilbyder ikke uddannelser på videnskabeligt grundlag. Videnskab eller forskning består i at undersøge et givet genstandsfelt metodisk og fordomsfrit. Enhver videnskab drives på grundlag af forudsætninger, men ingen forudsætninger står uden for kritik og diskussion. Når Menighedsfakultetet derfor forsøger at fremstå som en videnskabelig institution, vikler den sig ind i selvmodsigelser. Det hedder således i Menighedsfakultetets vision, at man tilbyder ”forskningsbaseret undervisning på grundlag af Bibelen og den evangelisk-lutherske bekendelse”. Men ved at gøre Bibelen og folkekirkens trosbekendelse til grundlag for sit arbejde giver Menighedsfakultetet afkald på det uopgivelige videnskabelige krav om, at alt kan underkastes kritik. Men hvorfor er det berettiget at kræve en videnskabelig teologisk uddannelse som forudsætning for at blive præst i folkekirken? Og hvad er videnskabelig teologi overhovedet? Videnskabelig teologi er en undersøgelse af kristendommen ved hjælp af de fremgangsmåder, der følges i videnskab i almindelighed. Det lyder indlysende, men har ikke desto mindre givet anledning til voldsomme diskussioner.

Det mest brændende spørgsmål har været, hvordan Bibelen skulle udforskes. Ifølge traditionel kristendom er Bibelen Guds ord og Det Nye Testamente handler om, hvordan Gud har åbenbaret sig i skikkelse af Jesus Kristus, der var både Gud og menneske. Bibelen var en hellig tekst, hvis sandhed var hævet over diskussion. Sådan tænkte man groft sagt til 1700-tallet, hvor man begyndte at betragte Bibelen som en samling tekster, der skulle læses ligesom alle andre tekster fra fortiden. Tankegangen førte til den såkaldt historisk-kritiske metode, der viste, at det traditionelle billede – for eksempel af Jesus – hvilede på et meget tvivlsomt historisk grundlag. Den historisk-kritiske bibel-videnskab satte spørgsmålstegn ved den traditionelle kristne troslære. Nogle mente, at de to simpelthen var uforenelige, og at man ikke kunne bygge en præsteuddannelse på historisk-kritisk videnskab. Tanken om særlige menighedsfakulteter var født. Og i Norge blev tanken til virkelighed i 1907.

Ingen universitetsteolog vil i dag benægte, at Bibelen skal udforskes på samme måder som andre tekster. Men meningerne om, hvad de rette metoder er, er delte, og de skifter med tiden. Så vidt jeg har forstået er der udbredt enighed om, at Bibelens fortællinger om Jesus – evangelierne – handler om en mand, der faktisk har levet. Men hvem han var, og hvad han sagde og gjorde, er der meget delte meninger om.