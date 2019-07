Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvordan kan jeg tvivle, når Gud hørte min bøn om at kalde min far hjem, mens jeg var hos ham – og på så forunderlig vis førte mig ad veje, der endte ved min fars dødsleje? skriver filosof og forfatter Peter Tudvad, hvis far bliver begravet på lørdag