En 76 år gammel kronik af forfatteren Johannes V. Jensen fik mig til at tænke over den tid, vi lever i

Skuespillerinden Annie Birgit Garde begyndte ved årsskiftet at rydde op i sine gemmer. Da hun kom til sin fars fredede skrivebordsskuffe, faldt hun over en kronik fra 1942 af forfatteren Johannes V. Jensen. Den inspirerede hende til at skrive denne kronik

En formiddag hvor jeg efter et par timers oprydning i gamle gemmer nød en velfortjent kop kaffe, faldt mine øjne på min fars skrivebord, som jeg havde arvet. Én enkelt skuffe havde været fredet, siden min fars død. Jeg blev nysgerrig og åbnede skuffen. Jeg fandt min fars dagbøger og en gammel kronik af forfatter og nobelpristager Johannes V. Jensen.

Dagbøgerne blev foreløbig lagt til side, men kronikken kastede jeg mig over.