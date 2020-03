Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Corona har ændret bedsteforældres rolle for altid. Vi kommer i kontakt med børnebørnene igen, men måden, adskillelsen er blevet etableret på, gør, at vi er flyttet et skridt nærmere mod døden eller tilintetgørelsen, skriver Lene Hultén i dagens kronik