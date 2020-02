Vi byder børn og unge et alt for stort pres i skolen i dag

Selvfølgelig skal vi stille krav og have forventninger til børn og unge, men vi har nået grænsen. Faktisk er vi langt over grænsen for, hvad vi kan være bekendt, mener kronikøren, som holder kurser for lærere og pædagoger, og her oplever de alt for høje krav

UNGES TRIVSEL ER STØT DALENDE, konstaterer en Vive-rapport fra 2018. Et faktum, der lige så stille forplanter sig ned i skolen og daginstitutionerne. Flere lærere og pædagoger oplever, at folkeskolen nærmest er blevet en specialskole, og institutionerne har svært ved at løfte opgaven med de få ressourcer, de har til rådighed. Det er min oplevelse, når jeg kommer rundt på skoler og i daginstitutioner over hele landet.

Jeg arbejder som kursusleder og holder oplæg om specialpædagogiske metoder og tilgange for pædagoger og lærere og andre fagprofessionelle, der arbejder med mennesker.

PÅ MINE KURSER LAVER JEG en øvelse, hvor deltagerne skal lave en liste over alle de forventninger og krav, de har til børnene. Jeg beder dem skrive alt ned, både stort og småt, så vi kan få en fælles oversigt over det, vi gerne vil have børnene til at leve op til.

Eksempelvis havde pædagoger i vuggestuer og børnehaver følgende forventninger til børnene i alderen nul til seks år: omstillingsparate, glade, selvhjulpne, kunne sidde stille og lytte, renlige som treårige, fleksible, motiverede for at lære, rummelige og kunne præstere på kommando på tidspunkter, som passer med dagstrukturen.

På skoleområdet har lærere og pædagoger forventninger til, at eleverne ligeledes er undervisningsparate, har situationsfornemmelse, er gode kammerater med alt, hvad det indebærer, de skal være løsningsorienterede og empatiske, gøre, som de får besked på, og være stille i undervisningen. Ovenstående er blot få eksempler.

Listen er lang, når vi får det hele med. Efter øvelsen vender jeg mig mod de professionelle og spørger dem, om de selv kan leve op til alle disse forventninger. De ryster på hovedet og kan godt se, at deres krav måske skyder over målet. Men børnene skal jo lære det, siger de.

NÆSTE ØVELSE, JEG SÆTTER I GANG, er at lave en anden liste over alt det, børnene har brug for hjælp til. Altså det, de ikke helt kan mestre endnu, og som kan skabe konflikter i hverdagen.

Det kan være hjælp til at forstå andres intentioner, at håndtere mange skift eller at få overblik over dagen, for nu at nævne nogle få. Udfordringer, som ofte resulterer i det, man i mit fagsprog kalder uhensigtsmæssig adfærd, som at løbe væk, slå fra sig, bryde grædende sammen eller give op. Alle naturlige reaktioner, når kravene overstiger de færdigheder, man har.

Når færdigheder og forventninger ikke passer sammen, reagerer hjernen lynhurtigt på en situation, den opfatter som farlig. Den giver signal tilbage til kroppen om at flygte, fryse eller kæmpe.

Når mange situationer hver eneste dag overstiger evnerne, bliver adfærden et vedvarende problem, som ofte giver rynker i panden, skældud og frustration hos både de professionelle, forældrene, kammeraterne og børnene selv. På trods af, at de bare prøver at løse problemerne så godt, de kan, med de metoder, de har, men på en måde, som bliver problematisk for omgivelserne.

Vi vil gerne have, at børnene bliver bedre til at leve op til vores forventninger. Forventninger, som i høj grad kommer fra en politisk dagsorden om, at børnene, når de bliver ældre, skal kunne yde på kommando, være omstillingsparate og bidrage til fællesskabet på den rigtige måde.

Derfor presser vi dem i daginstitutionen og i skolen. For de skal jo lære det, siger lærerne og pædagogerne. Mit modspørgsmål er: Hvem skal lære hvad?

VI LEVER I ET SAMFUND, hvor vi falder omkuld på stribe. Af stress, angst, depression og almindelig udbrændthed som resultat af at løbe stærkere for at nå så meget som vi overhovedet kan på kortest mulig tid. Især de unge er særligt udsatte for at knække sammen, og det gør de.

Formand for Dansk Psykologforening og daværende medlem af Det Etiske Råd, Eva Secher Mathiasen, skrev i en kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten den 28. september 2019, at vi selvfølgelig skal stille krav og have forventninger til vores børn og unge mennesker, men at vi har nået grænsen.

Faktisk vil jeg sige, at vi er langt over grænsen for, hvad vi kan være bekendt. Mistrivsel, stress og sårbarhed er stigende, og Eva Secher Mathiasen påpeger, at det ikke er, fordi børnene og de unge er anderledes, men fordi kravene er steget. Jeg er helt enig.

Det normale er snævret ind, hvilket gør det lettere for børn og unge at føle sig forkerte. Det er en vigtig pointe, som min egen 18-årige datter har skrevet om i en danskopgave i gymnasiet. Hun skriver, at de unge efterhånden lærer, at det er dem, der er noget galt med, når de ikke formår at håndtere livet som ung. De føler sig presset til nærmest at overgå forventningerne om aktiv deltagelse i timerne i skolen, at de forbereder sig godt i alle fag, at de har arbejde ved siden af samt dyrker fritidsinteresser og venner. Og så skal de helst vide, hvad de gerne vil studere lige efter gymnasiet.

Det betyder, som Eva Secher Mathiasen skriver, at mange får følelsen af ikke at slå til. Fordi de ydre krav efterhånden omdanner sig til indre forventninger, som mange knækker halsen på. Derfor opleves det for de unge som et personligt nederlag, når de ikke kan følge med, og alt for mange står alene med følelsen af ikke at kunne leve op til de mange krav og forventninger.

KRAVENE TIL BØRN OG UNGES hverdag er blevet større og samtidig mere snævre, og det er derfor, jeg stiller spørgsmålet til lærere og pædagoger om, hvem der skal lære hvad. For der ligger implicit en antagelse om, at hvis vi bare presser børnene lidt mere, så skal de nok rette ind og lære det.

I praksis oplever skolerne, at problemer med børnenes uhensigtsmæssige adfærd stiger. Problemet placeres iboende barnet, og skolerne skal have hjælp af psykologer og læringskonsulenter til at få børnene til at rette ind.

Vi får børn udredt og diagnosticeret, så vi kan finde forklaringer på, hvad der er galt med dem, når de reagerer så voldsomt på de rammer, vi byder dem.

Skolerne gør, hvad de kan i et forsøg på at inkludere, men har ikke redskaberne og i yderste tilfælde flyttes børnene til specialskoler.

Fordi de ikke kan leve op til vores høje krav.

Hvad med, at vi vender det hele lidt på hovedet og drejer blikket indad? Kunne det tænkes, at det måske er os som lærere og pædagoger, forældre, politikere og samfund, der skal skrue ned for kravene? At vi skal se på vores egen praksis og vores forventninger til børnene og de unge?

Måske skal vi snakke om, hvor kravene kommer fra, og hvordan vi kan skabe en skole, hvor der er en bedre sammenhæng med elevernes færdigheder, og hvad vi kan forvente af dem?

Jeg er overbevist om, at et fokus på at stille færre og mere realistiske forventninger kan være med til at skabe en generation af børn og unge, som ikke presses over evne, og som i mindre grad rammes af stress, angst og en umenneskeligt forventningspres.

Måske er det os, der skal lære det