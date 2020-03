Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Holger Ross Lauritsen, Ph.d. i idéhistorie, virksomhedsejer og far til tre børn på otte, seks og to år

Børns skærmtid skal begrænses, fordi de vil få mere ud af at bruge tiden på noget andet: lege gemmeleg, læse, spille fodbold eller kede sig. Selvom de fleste er enige, oplever jeg modstand, når jeg forsøger at begrænse børnenes tid foran skærmen, skriver far