LO-formand: Vi har brug for et Danmark, hvor vi er rige, lige og trygge

Det er ingen naturlov, at samfundet skal bygge på lighed og tryghed. Det er ingen selvfølge, at vi skal tilbyde gratis uddannelse af høj kvalitet. Jeg synes, vi fortsat skal vælge fællesskabet, solidariteten og trygheden, skriver LO-formand Lizette Risgaard

I DEN POLITISKE DEBAT argumenteres der med jævne mellemrum for, at det er godt med en lille smule mere ulighed. Ikke nogle voldsomme skel mellem samfundets rigeste og fattigste – bare en yderligere lille forskel, som viser, at der er noget at kæmpe for, noget at stræbe efter, og at det betaler sig at arbejde hårdt.

Argumentet holder imidlertid ikke i praksis. Statistikken taler sit tydelige sprog: De lande, hvor afstanden mellem rig og fattig er størst, er også de lande, hvor den generelle velstand er lavest. Faktisk er sammenhængen så stærk, at når indkomstuligheden øges, så falder velstanden.

De statistiske analyser synes imidlertid ikke at overbevise tvivlerne. For dem ser virkeligheden anderledes ud. Måske skyldes det mest, at de har en politisk dagsorden, hvor analyserne og virkeligheden bare passer rigtig dårligt ind.

Det er farligt, når politiske beslutningstagere og meningsdannere kategorisk afviser fakta til fordel for egen lommefilosofi.

I LO HAR VI DEN FILOSOFI, at alle har ret til egne meninger, men ikke egne fakta. Det er nemlig utrygt at leve i et samfund med alt for store økonomiske og sociale skel. Ulighed skaber utryghed, som bremser vækst og initiativ, mens lighed skaber solidaritet, tillid og tryghed og derigennem vækst.

Mennesker tør, når de er trygge. Trygge mennesker tør tage chancer, efteruddanne sig, springe ud som iværksættere, sige det job op, som de er kørt træt i, for at prøve noget nyt, genvinde energien og arbejdsglæden til gavn for fællesskabet. Det er sådan, vi gør fremskridt. Det er sådan, vi skaber vækst. Det er sådan vi vinder nyt land.

I Danmark har vi i mange år kunnet bryste os af, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked, som giver virksomhederne ideelle betingelser for at afstemme produktionen i forhold til variationer i markedsøkonomien.

Det er vi stolte af, og politikere fremhæver gerne flexicurity-modellen over for udenlandske kolleger. Og med god grund. Flexicurity-modellen bør imidlertid ikke ses isoleret, men forstås i samspil med de øvrige muligheder, som den danske universelle samfundsmodel byder på.

ET UNIKT TRÆK ved den danske samfundsmodel er, at vi tilbyder gratis uddannelse til alle. Det er et valg, vi som samfund har truffet. Vi har besluttet, at adgangen til uddannelse ikke skal afgøres af størrelsen på familiens pengepung. Det frie uddannelsesvalg gælder endda, uanset om man drømmer om en erhvervsuddannelse, en uddannelse inden for servicefag eller en akademisk uddannelse. Mulighederne er åbne. Forældre kan finde tryghed i visheden om, at deres børn kan få en uddannelse. Børn og unge kan drømme om at blive præcis det, de ønsker.

Dertil kommer muligheden for social mobilitet. Muligheden for at ændre kurs, bevæge sig op ad den sociale rangstige og tilegne sig færdigheder hele livet. Det er endnu et unikt træk ved den danske samfundsmodel, som er til gavn for både lønmodtagere, arbejdsgivere og væksten i det danske samfund. Tag for eksempel den arbejdsløse jord- og betonarbejder, der beslutter at tage en faglært uddannelse. Eller håndværkeren, der sideløbende med sit tømrerjob uddanner sig til bygningskonstruktør, fordi han har smerter og gerne i fremtiden vil kunne varetage et mindre fysisk belastende job. Eller hvad med vvs’eren, der efter 20 år som lønmodtager beslutter at sige sit job op og starte sin egen virksomhed. Han bruger al sin tid, al sin energi og alle sine penge på at jagte drømmen. Han tror på sig selv, familien tror på ham, og banken tror på ham, for vi ved, at projektet kan lykkes i Danmark.