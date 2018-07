Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Krav om fremdrift, høje karakterer og tidligere uddannelsesvalg er nok strabadserende, men de er intet at regne mod den eksistentielle slugt, de unge i dag står over for, skriver Rasmus Meyer, der onsdag tiltræder som forstander på Krogerup Højskole