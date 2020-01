Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Anni Matthiesen, Medlem af Folketinget og Marianne Jelved (R), Medlem af Folketinget og Per Paludan Hansen, Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd

Det siges, at vi er mere splittede end nogensinde. Men historien om Danmark i 2019 er ikke kun en historie om splittelse. Masser af fællesskaber fungerer over hele landet. Men vores tradition for folkeoplysning skal nå nye målgrupper