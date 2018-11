Professor emeritus: Vi lever i vredens tidsalder, hvor fjendtligheden hersker

Vi befinder os i en epoke, hvor stammetænkningen er på mode. Den udspringer af folkets dyb i form af populisme og nationalisme. Udfordringen er ikke at lade sin vrede punktere, men at kanalisere den, skriver professor emeritus Poul Houe i kronikken

HAVDE NOGEN FOR et par årtier siden talt om vredens dage, ville jeg – og sikkert andre filminteresserede – straks have tænkt på Carl Th. Dreyers berømte ”Vredens dag”. Hører man vendingen nu om stunder, går tankerne i andre retninger. Kloden rundt er rå stammetænkning på mode og blandt andet i USA så politisk og kulturelt lammende, som jeg ikke har oplevet det før i de 40 år, jeg har boet der.

Vredens atmosfære i Dreyers film er en anden: hekseri og forstyrret kærlighed i et religiøst og overtroisk 1600-talsmiljø, men fælles for dengang og nu er en historisk dimension, som i begge tilfælde spiller et puds med sine aktører. I filmen opererer historien uden for personernes forståelseshorisont – og det i 1943, hvor den tyske besættelse var på sin højde, og frihedskæmpere fandt genklang i værket, som den amerikanske kritiker Jonathan Rosenbaum i 2003 kaldte et storværk om ”livet under et totalitært regime”.

Mange vil mene, at beslægtede totalitære tendenser udmærker vor egen tid og ligesom i filmen handler bag om ryggen på de berørte. Én, som ikke lader sig falde i baghold, er den indisk-engelske kulturkritiker Pankaj Mishra, hvis bog ”Age of Anger” anmeldtes i et par danske aviser, da den udkom i fjor, men vist ellers har givet ringe genlyd her.

Det er en skam, for som undertitlen ”A History of the Present” lover, byder den på god indsigt i vredens tidsalder, både nutidens og en levendegjort fortids. Ifølge Pankaj Mishra er fortiden nemlig nu – og nuet fortid.

Alene hans mange referencer bagud i tid antyder en vredesepoke, hvis rodnet er både vidtrækkende og dybtgående, hvad hans egen multikulturelle identitet og horisont er velskikket til at opfange.

Da nettet breder sig under et væld af tekster og vækster, må jeg indskrænke mig til at slå ned på enkelte her i Vesten, for eksempel futurismen og anarkismen, mens jeg for eksempel forbigår floraen af muslimske terrorbevægelser. Med det forbehold lønner det sig at tage afsæt i Mishras nøgleportræt af 1700-tallets oprørsånd og antagonisterne Voltaire og Rousseau.

DEN FØRSTE, som var den globale elites dydsmønster, forankrede sin fremskridtstro i fornuftsmennesket, der frejdigt spiller Gud i en selvisk og materialistisk civilisation. For Rousseau var netop denne selvoptagethed grobund for had og selvhad – og enhver form for overherredømme et onde, som han skosede med den sande plebejers raseri. Nietzsche, den tyske filosof, skulle senere finde ”civilisationens uafklarede problem” personificeret i slagsmålet mellem disse to franskmænd.

Igen og igen er der eksempler på det ressentiment, som personer og bevægelser i Rousseaus kølvand følte koge indvendigt og tit koge over politisk, når de op gennem historien konfronteredes med arven efter Voltaire.