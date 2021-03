Gymnasieelev: Vi må blive bedre til at lytte til og respektere hinanden

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Som en ung kvinde beder jeg om én ting: at vi borgere og ikke mindst politikere står sammen uden at være modparter, uden at skabe splid, uden ordkløverier. Ingen politikere gik til valg på covid-19, og covid-19 skal vi igennem sammen, skriver kronikøren