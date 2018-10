Generalsekretær: Vi må lade os inspirere af kristne uden for vores kultur

Moderne mission er at blive inspireret og at vidne om Jesus uden en bagtanke om at presse mennesker til omvendelse. Kirken må ud af den forældede tanke om os til dem-mission – både i mødet med muslimer og ”den almindelige kirkeutro dansker”

HVOR ER VI DOG HURTIGE TIL at fordømme hinanden, når vi taler om, hvordan vi skal møde muslimerne. Det bygger mure og skaber kun endnu mere had og fjendskab både mellem kristne brødre og søstre og til vore muslimske og andre kirkefremmede/kirkeutro danske ”næster”.

Følg debatten i kommentarfelterne på sociale medier og i netavisernes debatsektioner, hvor en voldsom vrede blusser op i et totalt uværdigt sprogbrug, der står i diametral modsætning til kristne værdier. Og så bliver kulturkamp vigtigere end kærlighedsbuddet, og dialog stilles op som modsætning til mission eller i bedste fald blot som redskab til mission.

Men skal mission altid være med den bagtanke, at vi kun går i dialog for at missionere? Virkelig respekt er vel først, når jeg lytter til min samtalepartner, lærer af ham og hengiver mig i en herredømmefri samtale i et ligeværdigt fællesskab.

MINE FØRSTE UGER som generalsekretær for Mission Afrika har bekræftet mig i, at mission og inspiration går alle veje – ikke blot fra Danmark til Afrika, men også fra Afrika til Danmark og fra det ene afrikanske land til det andet. Landets kirkeminister kaldte det ”moderne mission” på årsmødet. Her havde vi også besøg af Robert Goyek, der er kirkepræsident for 200.000 kristne mennesker i over 1000 kirker i Cameroun. Han er både spydspids for et omfattende freds- og forsoningsarbejde mellem kristne og muslimer i det konfliktfyldte nord og samtidig primus motor i at sprede evangeliet om Guds kærlighed i by efter by. Samtidigt med at han er i dialog med muslimerne, har han sendt seks missionærfamilier til det muslimske Mali – alt sammen i samarbejde med Mission Afrika.

På den måde inspirerer Afrika os til ”moderne mission”, som kirkeminister Mette Bock (LA) udtrykte det i sin hilsen: Mission er at møde mennesker og gennem de kristne værdier få håb og styrke i en ofte vanskelig hverdag.

Robert Goyek fortalte helt lavpraktisk, hvordan denne ”moderne mission” foregår: I Afrika lever kristne og muslimer ”i en naturlig virkelighed”, som han sagde. Kristne og muslimer er knyttet sammen af familiebånd. De går i skole sammen, handler på markedet sammen og har traditionelt et ukompliceret forhold til hinanden.

AFRIKANERNE LÆRER OS, at vore muslimske venner er næster og medtroende. På den baggrund får vi mange spændende samtaler, hvor vi også får lov til at fortælle dem evangeliet og bede for dem og sammen med dem.