Naivt ikke at tale om bæredygtighed

Kloden er på en ledelsesmæssig katastrofekurs. For de beslutninger, der bliver truffet i dag, er præget af forældede principper, som giver produktivitet, men ikke er bæredygtige. Vi må få virksomheder og lande i en ny retning, mener professor i lederskab

NÅR MAN TALTE OM BÆREDYGTIGHED for 10-15 år siden, blev man betragtet som naiv. I dag vil jeg sige: De, der ikke taler om og tager bæredygtighed alvorligt, er naive. Ikke at tale om og respektere bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål er simpelthen ikke en mulighed – heller ikke for danske virksomheder. Bæredygtighed og bæredygtig ledelse er eneste vej frem.

Skal man ledelsesmæssigt arbejde alvorligt med bæredygtighed, skal man blandt andet gøre op med nogle af den amerikanske ingeniør F.W. Taylors mekaniske ledelses- og organisationstænkning. Det er nok en af de største ledelsesudfordringer lige nu, og det handler om at gøre op med en mekanisk ledelsestankegang, som har domineret hele verden i mere end 100 år.