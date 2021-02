Indfødsretsordfører for Venstre: Vi må sikre, at nye statsborgere støtter danske værdier

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Morten Dahlin, Indfødsretsordfører for Venstre

Tildelingen af statsborgerskab er en af de vigtigste opgaver for det danske folketing. Derfor skal vi være varsomme med, hvem vi forærer det danske pas. Og vi skal sikre os, at dem, der bliver danske, har ild for fædrelandet, skriver Morten Dahlin (V)