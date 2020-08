Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvornår samler vi os som befolkning om at gøre livet bedre for de over 500.000 danskere, der i dag lider af Danmarks største folkesygdom, psykisk sygdom? Det spørgsmål stiller dagens kronikør, som selv har været igennem en lang kamp med angst