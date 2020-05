Pia Olsen Dyhr, formand for SF og Halime Oguz, indfødsretsordfører for SF

Vi svigtede Huda Ali Ahmad. Lad os nu for en gangs skyld endelig sørge for, at vi ikke længere svigter hendes medsøstre. Vi tror, der er brug for lovgivning, der sætter langt mere målrettet ind over for social kontrol, skriver Pia Olsen Dyhr og Halime Oguz fra SF