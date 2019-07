Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Da vi ankom til Månen for 50 år siden, var den største oplevelse ikke selve Månen, men at se tilbage på Jorden i al dens skrøbelighed. Så når vi spørger, hvad vi venter at finde ude i rummet, er svaret allerede givet: Vi rejste til Månen og opdagede Jorden