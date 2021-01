Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er brug for, at alle, der elsker søndagens gudstjeneste, gør sig klar til at kunne forsvare den mod den nedbrydning, som bliver det mest sandsynlige resultat, hvis liturgi-modernisterne ikke møder modstand, skriver Jesper Bacher og Katrine Winkel Holm