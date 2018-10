Vi skal uddanne flere for at bevare velfærdssamfundet

Ny teknologi, globalisering, migration og individualisering udfordrer velfærdssamfundet. Vi har brug for en høj beskæftigelse og en relativt lige lønspredning for at bevare velfærdsmodellen. Det kræver, at flere uddannes – bedre, mener bogaktuel økonom

DEN DANSKE – og de øvrige nordiske landes – velfærdsmodel er kendetegnet ved både et højt velstandsniveau og en relativt lige indkomstfordeling. Det sociale sikkerhedsnet er veludbygget, og der er lige adgang for alle til velfærdstjenester som børnepasning, uddannelse, sundhed, ældrepleje med mere. Derfor er den offentlige sektor stor og skattetrykket højt. De nordiske landes evne til at forene et velfærdssamfund med en velfungerende økonomi har tiltrukket sig stor international opmærksomhed, ikke mindst grundet den stigende ulighed og sociale problemer, som mange OECD-lande nu oplever.

Men kan den nordiske velfærdsmodel også fremadrettet levere de samme resultater? Vi står også over for udfordringer skabt af ny teknologi, globalisering, migration, individualisering og meget andet. Udfordringerne har mange dimensioner, men udviklingen på arbejdsmarkedet er særlig vigtig for velfærdssamfundets fremtid.

Arbejdsmarkedet er grundlaget for, at den nordiske eller danske velfærdsmodel klarer sig så godt i sammenligning med andre lande. Beskæftigelsen er høj – både for mænd og kvinder. Den er også høj for gruppen uden megen beskæftigelse. En høj beskæftigelse og dermed mange selvforsørgende er en værdi i sig selv, men er samtidig af helt afgørende betydning for samfundsøkonomien. Den høje beskæftigelse er grundlaget for at have et højt velstandsniveau. Mange bidrager til værdiskabelsen, og dermed skabes der et grundlag for en høj velstand.

Arbejdsmarkedet er også afgørende for den relativt lige indkomstfordeling. Ganske vist omfordeler velfærdssamfundet via skatter og sociale ydelser, men grundlaget for den lige indkomstfordeling er skabt i arbejdsmarkedet via en høj beskæftigelse og en relativt sammenpresset lønstruktur. I de nordiske lande er der få såkaldte working poor, det vil sige personer, der har et fultidsarbejde, men med så lav en løn, at de må betegnes som økonomisk fattige.

Da mindstelønningerne er høje, bliver indgangskravene til arbejdsmarkedet i form af kvalifikationer også høje – man får kun et job, hvis man er mindstelønnen værd. Når de nordiske lande har en lav indkomstulighed, skyldes det i høj grad uddannelsespolitikken – det gennemsnitlige uddannelsesniveau er højt, og derfor kan de fleste finde et job med en løn over mindstelønnen. Der er tale om en aktiv omfordelingspolitik, der via uddannelse og kvalifikationer skaber grundlaget for en relativt lige indkomstfordeling.

En høj beskæftigelse er også helt afgørende for velfærdssamfundets finansielle grundlag. Sat på spidsen kan man kalde velfærdssamfundet for en beskæftigelsesmodel. En vigtig krumtap i velfærdssamfundet er, at de fleste af dem, der er ude af stand til at forsørge sig selv eller deres familie, vil være berettiget til en eller anden form for social ydelse. De beskæftigede har højere indkomster og betaler derfor mere i skat. En ændring i beskæftigelsen udløser derfor en dobbelteffekt på de offentlige finanser. Hver gang en person går fra at stå uden job til at være i beskæftigelse, vil der være flere skatteindtægter og færre sociale udgifter. Fordi velfærdssamfundet er veludbygget, er denne effekt stor. Hvis ikke beskæftigelsen er høj, vil velfærdssamfundets finansieringsgrundlag derfor bliver udfordret. Det er ikke nogen tilfældighed, at de nordiske lande har en høj beskæftigelse – uden ville modellen være i store finansielle problemer. Det er også årsagen til, at økonomiske reformer i de senere år har haft fokus på at styrke beskæftigelsen – det er en forudsætning for at sikre velfærdssamfundets finansiering.