Vi trænger til en moderne familiepolitik med ligestilling

Ligestilling for mor og far er hverken dyr eller besværlig, der er bare ingen, som har gjort noget ved det. Vi politikere må sikre familien helt basale rettigheder. Først og fremmest bør mor og far have den samme mængde barsel til rådighed, mener Isabella Arendt

Jeg havde forleden aften en samtale med en nybagt mor. Hun stod lige midt i fyldte bleer, besværlige regler og med et akut behov for en familiepolitik, som sætter hende og faren lige. Som snakken gik, kunne jeg så informere hende om, at den manglende ligestilling hverken er dyr eller besværlig – tværtimod – der er bare ingen politikere, som endnu har gjort noget ved det.

Den (ikke eksisterende) familiepolitik, som vi har i Danmark i dag, er ganske enkelt hverken tidssvarende eller lige mellem kønnene. Det eneste lige ved de nuværende regler er næsten, at mor og far skiftes til at være dem, som bliver kørt over.

For det første burde fødselsforberedelse og forældrekurser være fast tilbud for både mor og far. Blandt andre foreningen Forældre og Fødsel har vist, at god forberedelse forud for fødslen sikrer en god fødsel og en god start på livet som familie. Desværre er det ikke alle kommuner, som har det tilbud, og mange steder er fokus på moderens behov og selve fødslen frem for også at inkludere faderen og tiden efter fødslen. Et sådant kursus burde være en sikker investering over hele landet. Tidlig investering betaler sig!

Den lille guldklump bliver født, og barslen går for alvor i gang. Her er der meget tilbage at ønske endnu, når det kommer til ligestilling af mor og far. Først og fremmest bør mor og far have den samme mængde barsel til rådighed. I dag har far to ugers øremærket barsel – ikke medregnet ny EU-lovgivning – og mor har 14 uger. Det er klart, at mor har nogle biologiske behov lige efter fødslen, som retfærdiggør lang barsel.

Men far har altså også lige fået sit liv vendt på hovedet. Hvor er anerkendelsen af det? I stedet burde al barsel være til lige deling mellem mor og far, så de begge står godt rustet i den første tid.

Det er i den første tid med barnet, at vaner dannes. Hvis det er mor, som har mest barsel, så tyder det på, at det også er mor, som tager barnets sygedage og mor, som går ned på deltid, hvis familien har brug for det.

Altså – den, som i starten bliver god til at være hjemme, er ofte den forælder, som påtager sig ansvar for hjemmet fremadrettet. Det skaber ulighed mellem mor og far, hvis mor altid er det oplagte valg på hjemmefronten. En lige barsel til lige deling mellem mor og far vil sikre, at alle familier selv kan bestemme, hvem og hvor længe man vil være hjemme ved barnet. En opfordring herfra skal lyde, at mor og far har barsel sammen i den første tid, så de begge bliver ligeværdige forældre helt fra start.

Hvis forældrene har mere og lige barsel, vil fordelen ved at ansætte mænd over kvinder også bliver mere udvisket. I barnets første tid har mange forældre brug for at være socialt sammen med andre nybagte forældre, som deler deres frustrationer om afføring i nakken, ømme bryster, manglende forbindelse med barnet, eller hvad det nu kan være.