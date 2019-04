Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Kortsigtet spekulation, eksorbitante direktørlønninger og gyldne håndtryk tyder på en virksomhedskultur, der ikke har samfundets interesser for øje. Man savner ofte blik for den afgørende rolle, som de store virksomheder spiller for hele Danmarks trivsel