Kryptobeskeder og kvindesko forbinder tiltalt til flere kilo narko

I en studiebolig på Amager fandt politiet i maj 2020 en vægt med spor af hvidt pulver på, fire gram hash og to telefoner. En iPhone og en Aquaris kryptotelefon.

Det fortæller anklager Jelena Vestergaard Hansen til tredje retsmøde i sagskomplekset Operation Sixpences hovedsag ved Københavns Byret.

Dekrypterede beskeder fra telefoner som den fundne Aquaris-telefon er siden Europol knækkede koden til tjenesten EncroChat i 2020 og senere Sky ECC blevet brugt som bevismateriale i mange alvorlige sager i hele Europa.

Der er i alt afsat 35 dage til sagen, som omhandler omkring 400 kilo kokain og en stor mængde hash.

I den førnævnte lejlighed boede en af de ni tiltalte mænd i sagen med sin daværende kæreste.

En ransagning skete, efter den 25-årige mand blev anholdt for at have modtaget en papkasse med ti kilo kokain.

De ti kilo er han tidligere dømt for af landsretten.

Den tiltaltes kæreste var indehaver af et par Nike sko i størrelse 36, som der til retsmødet blev vist billeder af. Manden erkender, at det var hendes.

Billeder sendt fra den krypterede beskedtjeneste EncroChat fra Aquaris-telefonen viser, hvad der efter tiltaltes forklaring ligner 9 klodser narkotika. Med på billedet ses kærestens sko også.

Et andet billede taget i lejligheden viser 12 lignende klodser.

Han erkender, at billederne er taget i lejligheden, han ved dog ikke, om det er kokain eller hash.

Det er nemlig efter den 25-årige mands forklaring en ven, der har lånt lejligheden, og som har håndteret den store mængde narkotika og sendt billederne på EncroChat fra telefonen uden tiltaltes vidende.

- Vil du have accepteret det, hvis du vidste det var flere kilo, spørger anklager.

- Nej. Nu ved jeg godt, hvad et kilo (kokain, red.) giver i fængsel. Det havde jeg ikke gået med til, siger den 25-årige mand.

Tiltalte lånte lejligheden ud til sin ven en gang imellem.

Han havde selv brugt telefonen, som han har fået stukket i hånden af vennen nogle gange. Men kun til leveringer af maks 50 gram kokain og højest 20 af slagsen, fortæller han i retten.

Tiltalte forklarer også, at han har set sin ven bruge den fundne vægt før, men at han ikke vidste, at vennen havde efterladt den i lejligheden.

/ritzau/