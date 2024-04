Kryptochef tror på fordobling af markedet i 2024

Markedet for kryptovaluta kommer til at fordobles til 5000 milliarder dollar - eller knap 35.000 milliarder kroner - i år.

Det forventer den administrerende direktør i den amerikanske startup Ripple, Brad Garlinghouse, siger han til mediet CNBC.

- Jeg har været i industrien længe, og jeg har set tendenserne komme og gå, lyder det.

- Jeg er meget optimistisk. Jeg tror, at ting som ETF'er for første gang kommer til at tiltrække investering fra institutionelle investorer.

Han henviser særligt til, at det for nylig er blevet tilladt i USA at handle med indeksfonde kendt som ETF'er, der følger bitcoin, på de amerikanske børser.

Med indeksfondene vil institutionelle samt private investorer for første gang kunne investere i kryptovaluta uden direkte at tage en position i eksempelvis bitcoin.

Kryptovaluta er en form for digital valuta, som udelukkende eksisterer i digital form. Den er altså ikke fysisk som mønter eller sedler og kan kun tilgås fra ens computer, telefon eller anden digital enhed. Bitcoin er den mest udbredte type.

Garlinghouse, hvis firma, Ripple, også arbejder med kryptovaluta, henviser også til den næste såkaldte bitcoin-halvering.

Det er en begivenhed, der sker omtrent hvert fjerde år, som - forsimplet sagt - går ud på at reducere den mængde nye bitcoins, der kommer i markedet.

Tidligere har det ifølge Morningstar, der analyserer tendenserne på de finansielle markeder, ført til prisstigninger på bitcoin.

I dag koster en bitcoin 69.277 dollar - knap en halv million kroner. Værdien er steget med 140 procent i løbet af de seneste 12 måneder.

Kryptovaluta handles på online børser, hvor man skal oprettes og godkendes, før man kan handle. Der findes i dag mere end 2000 forskellige slags kryptovalutaer.

