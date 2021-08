Kufferter med narkoæg koster en mand 14 års fængsel

En mand var med til at smugle over 30 kilo narko til Danmark, og det koster ham fængsel i 14 år.

Desuden udvises den 34-årige nigerianske mand, og han har forbud mod at rejse ind i Danmark igen.

Det har en dommer ved Retten på Frederiksberg fredag afgjort, skriver Københavns Politi på Twitter. Den dom har manden anket.

Oneyka Andrew Ekwenugo, som den 34-årige hedder, var ikke alene om forbrydelsen. En kroatisk kvinde og en anden nigeriansk mand er i forvejen idømt 14 års fængsel i sagen, hvor narko blev smuglet ind over grænsen i æggeformede pakker.

Det er tidligere kommet frem, at en mand og en kvinde mødtes i Valby og på Nørrebro i København på ti søndage. Hver gang byttede de rullekufferter.

Kvinden var ankommet med bus fra Tyskland, og i sin kuffert havde hun foruden tøj i forskellige størrelser også hundredvis af små æggeformede pakninger. I hver pakke var der ti gram heroin eller kokain.

I bytte fik hun en lignende kuffert, der indeholdt tøj og penge, og den trillede hun så væk med igen.

Samlet løber narkosmuglingen ifølge anklageskriftet op i mere end 30 kilo narko. De to, der byttede kufferter, blev taget på fersk gerning i Valby 10. november 2019, og det er dem, der tidligere er dømt i sagen.

Ekwenugo, som fredag har fået sin dom, er gift med kvinden med rullekufferten, og han skulle have deltaget i narkosmuglingen fra Tyskland.

Her sendte han via en app instruktioner til de to andre og deltog på den måde aktivt i både at koordinere og planlægge forbrydelsen.

Sagen er af betjente i specialafdelingen Særlig Efterforskning Øst blevet døbt "Operation Phoenix". Det var et tip, der førte til, at politiet aflyttede en telefon og efterfølgende kunne ligge på lur og anholde manden og kvinden i 2019.

Da den 34-årige ikke var til stede, da kufferterne blev byttet, blev han i januar sidste år internationalt efterlyst. Han blev fundet af tysk politi i sommermånederne samme år, og herefter blev han udleveret til Danmark.

Fredagens dom er ikke det endelige punktum i sagen. Oneyka Andrew Ekwenugo har anket dommen til Østre Landsret, der dermed skal vurdere sagens beviser på ny.

/ritzau/