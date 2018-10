”Islands Kingo” er forholdsvis ukendt i Danmark, men nu vender han tilbage

Med 400 års forsinkelse er Hallgrímur Péturssons lille bog ”Ugens bønner” for første gang blevet oversat fra islandsk til dansk

”Og således som vredestordenen med sine lyn

renser luften for dårlig fugtighed,

så giv du, gode Herre,

dine ords vredestorden kraft og styrke,

så den kan bortdrive

syndens onde og forgiftede støv i mit hjerte

og rense mig på sjæl og ånd for alle synder.”

Dette brudstykke fra Hallgrímur Péturssons aftenbøn til torsdag illustrerer hans digteriske dramatiske kraft og spændvidde: Det religiøse flettes sammen med elementernes rasen. En ”vredestorden” renser den lumre fugtige tordenluft og, hvad der er bønnens egentlige anliggende, bortdriver ”syndens onde og forgiftede støv” af hjertet.

Måske har Hallgrímur også tænkt lidt på den gamle nordiske gud Thor, som jo lynede og buldrede hen over himmelbuen i sin vogn, når det tordnede, og derved kom til at lægge navn til torsdagen – eller ”donnerstag”/ ”tordendagen” – på tysk. Johnny Lindholm, cand.mag. i nordisk filologi og tysk med speciale i islandsk, er dog mere tilbøjelig til at mene, at forlægget skal findes i den gammeltestamentlige Salme 135, 7 (”han skaber lyn sammen med regn, han slipper stormen løs…”), frem for i de lyn, der følger den hedenske tordengud, men under alle omstændigheder: Også ugedagenes navne spiller med i flere af Hallgrímurs bønner, som det indledende brudstykke giver en prøve på. Hele det skabte univers var med som også her i disse inderlige linjer, illustreret med endnu et, omend helt anderledes afdæmpet, billede fra naturen, hentet fra hans morgenbøn til søndagen:

”Lad... din miskundheds stråler falde på mit elendige og syndige hjerte og udtørre syndens skammelige stænk og urenhed, der har samlet sig på det. Drag mig med din kraft til dig, ligesom solen trækker vandet ud af jorden op til himlen.”

Hallgrímur Pétursson (1604-1674) har fået tilnavnet ”Islands Kingo” og – i Norge – ”Islands Petter Dass”. Han er kendt og elsket i sit hjemland og regnes for Islands ubestridt største salmedigter, men forholdsvis ukendt i Danmark, selvom Island på hans tid var del af det danske kongerige, og Hallgrímur fik uddannelse i Danmark. Og på trods af at Hallgrímur Péturssons kendteste værk, hans halvtreds passionssalmer, også er oversat til dansk (endda i to udgaver, fra 1930 og 1995), og at han har et par salmer med i den Den Danske Salmebog.