Engang var det nærigt at give en brugt julegave. Men med klimabevidsthed er det blevet populært

Over halvdelen af danskerne kunne finde på at give en genbrugsgave, og mere end hver fjerde vil gerne modtage en. Før i tiden blev det betragtet som nærigt at købe julegaverne brugt, men hensynet til miljøet har gjort det moderne