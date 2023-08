10 år med Kulturmødet viser, at kulturen har fået politisk medvind

Det kan være svært at gøre regnskab over ting som drømme og visioner, men da Kulturmødet på Mors fandt sted for første gang for 10 år siden var det med formålet om netop at skabe visioner og drømme for kunst og kultur. I dag begynder den 11. udgave af arrangementet, der på et årti er gået fra at være et lokalt initiativ til at være kulturens store folkelige pendant til Folkemødet på Bornholm. Sidste år deltog 32.000 mennesker, og tidligere i år kom mødet på Finansloven.

Arrangementet tiltrækker store navne inden for dansk kulturliv, og medierne dukker talstærkt op for at dække flere af de over 500 arrangementer på programmet. Men er det lykkedes med det, som Kulturmødet blev sat i verden for? Og har kulturlivet fået noget ud af den årlige festival i Nykøbing Mors?

På mange måder ja, mener Lasse Marker, der er direktør i konsulentbureauet Why Consulting, der rådgiver kulturlivet om strategisk kommunikation.

“For det første har Kulturmødet formået at opnå politisk legitimitet – ikke blot lokalt, men også nationalt. Der er stor opbakning fra Folketingets kulturordførere og den til enhver tid siddende kulturminister, der prioriterer at være til stede. Samtidig er Kulturmødet kommet på finansloven for 2023 med en million kroner,” siger han.

Lasse Marker har fulgt udviklingen med Kulturmødet, der begyndte for 10 år siden som et initiativ fra lokale ildsjæle, men som siden har vokset sig stort. Nu drives det af af en selvejende institution med en direktør. Enkelte røster har været kritiske over for professionaliseringen af det folkelige arrangement, men det har været nødvendigt og positivt, mener Lasse Marker.

“Når et arrangement vokser sig stort, er det på et tidspunkt nødvendigt med en mere professionel ledelse. Den nye ledelse er lykkedes med at tiltrække flere kulturaktører, der selv vil arrangere debatter, hvilket giver en større diversitet i programmet. Samtidig er ledelsen lykkedes med at give bedre plads til kunstnerne, hvilket har givet en bedre balance mellem debatter og kunstneriske oplevelser. Det har været med til at flytte Kulturmødet fra at være en branchefest til også at være en folkefest”.

Gitta Malling, der er direktør på Limfjordsteatret i Thisted var en af de lokale, som var med til at tage initiativ til Kulturmødet i 2013. Hun har været med hvert år og er enig med Lasse Marker i, at det har været nødvendigt at professionalisere arrangementet i takt med, at det er blevet større.

“Kulturen har fået en stærkere stemme på grund af Kulturmødet, og det ville ikke være lykkedes lige så godt, hvis det ikke var overgået til en mere professionel ledelse. Det er gået ret godt med at lave dette årlige opråb fra kulturens side, fordi medierne ikke altid dækker kunst og kultur så indgående som andre områder,” siger hun og tilføjer, at det også har været positivt, at politikere, kulturens aktører og almindelige mennesker har kunnet mødes og tale den ene gang om året.

“Der sker et eller andet, når man laver sådan et lille smørhul, hvor kulturinteresserede kan komme direkte i kontakt med dem, der forvalter kunsten og dem, der udøver den.”

Rådmand i Frederiksberg Kommune Nikolaj Bøgh (K) har som kulturinteresseret politiker deltaget flere år ved arrangementet. Han er mere skeptisk over, hvad kulturen og den kulturpolitiske debat i det store og hele har fået ud af de sidste 10 års kulturmøder.

“Jeg synes, at det er en fin og hyggelig begivenhed, men jeg kan godt tvivle på, hvor meget det påvirker kulturdebatten. Det kendetegner Kulturmødet, at der kommer en masse mennesker og er enige om, at kultur er helt vildt vigtigt, og som ikke kan forstå, at der ikke bliver tildelt flere penge til kulturlivet. Så kommer kulturordførerne, der taler dem lidt efter munden. Jeg har tidligere år savnet nogle modstemmer og noget mere debat om, hvad vi skal med kulturen,” siger Nikolaj Bøgh, som dog har bemærket, at Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen i år medvirker, hvor han skal fortælle om sin bog om lagerforvalteren Peter Rindals kamp mod kultureliten.

“Jeg savner flere af den slags stemmer, som kan udfordre folk – inklusiv mig selv – til Kulturmødet.”