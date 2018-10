10 bøger: Sådan lever du et meningsfuldt liv

Bøger om det meningsfulde liv er populære, og flere og flere af dem skrives af fagfolk. Her er samlet 10 nyere eksempler

”Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet” (2018) af Anders Dræby

Filosof, idéhistoriker og terapeut Anders Dræbys bog ”Livskunsten” er en ”åndelig opdagelsesrejse” ind i filosofien og litteraturen for at finde svar på, hvad det gode liv er. Der er mange definitioner på, hvad det gode liv er, og det moderne menneske gør, hvad hun kan, for at leve op til idealet om at være lykkelig på en bestemt måde.

Og med udgangspunktet om, at det er svært at navigere i en uoverskuelig globaliseret og teknologisk verden, beskriver Anders Dræby filosofien som en adgangsgivende faktor til et bedre liv. Han indleder blandt andet bogen således:

”Filosofiens tidløse budskab er, at vi kan hæve os til en højere og åndelig eksistens, hvor det ydre og materielle er underordnet. Det vil vi opleve som at vågne op til et langt mere levende, kærligt og meningsfuldt liv end det nuværende.”

Læs et uddrag af bogen

”Ét liv, én tid, ét menneske” (2018) af Morten Albæk

Morten Albæk, der er cand.mag. i historie og filosofi, stiller med sin bog spørgsmålet, hvordan det kan lade sig gøre, at vi som et af verdens rigeste og mest lykkelige folkeslag kan have det så dårligt mentalt. Mange af os er ramt af stress, angst og depression. Morten Albæk kredser om begrebet ”work-life balance” (balance mellem arbejde og fritid) og gør op med forestillingen om, at en skarpere adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet.

Først og fremmest handler det om at kende forskel på tilfredshed, lykke og mening, og det er det sidste, der skal sættes i centrum for ens tilværelse, mener han. For det handler i sidste ende ikke om at blive tilfreds eller lykkelig, men om at have et meningsfyldt liv. Han skriver:

”Meningsfuldhed handler hverken om behovsrealisering eller forbigående glædeseksplosion. Det er derimod en oplevelse af, at summen af det liv, du har levet, det liv, du står i lige nu, og det liv, du ser frem imod, er i overensstemmelse med, hvad der er rigtigt for dig, med de mennesker, du tilbringer livet sammen med, og den verden, som du belaster og beriger med din eksistens.”

Læs et uddrag af bogen

”Meningen med det hele” (2018) af Jakob Holm

Jakob Holm er litterat og har undervist i dansk sprog og litteratur, herunder Søren Kierkegaard, og ”Meningen med det hele” præsenterer de væsentligste tænkere og temaer i den eksistentialistiske tradition.

De digitale medier har gjort, at vi har vænnet os til at tænke meget kortsigtet med fokus på forbrug og underholdning, lyder det fra Jakob Holm. Derfor er det nødvendigt at genopdage eksistentialismen.

”Vi skulle være et af verdens lykkeligste folk, og alligevel ser vi utrolig mange, der har ondt i sjælen. Det skyldes, tror jeg, at vi kigger det forkerte sted hen, når vi kigger efter lykken. For lykken findes inde i mig, mens meningen derimod skal findes et sted mellem mig og verden,” har Jakob Holm tidligere udtalt i Kristeligt Dagblad. Og her fremhæver han, at det være en fordel at søge tilbage til 1800- og 1900-tallets filosoffer som Kierkegaard, Sartre, Camus og Nietzsche.

Læs et uddrag af bogen

”Gå glip” (2017) af Svend Brinkmann

Svend Brinkmann er efterhånden et ganske velkendt navn, og det på grund af hans populære bøger. Han er professor i psykologi på Aalborg Universitet og har forsket på tværs af psykologi, filosofi og kulturanalyse. Hans popularitet startede med bogen ”Stå fast” i 2014, der var et forsøg på at gøre op med selvudviklingsindustrien og tidens krav til evig omstilling og forandring. I 2016 udkom ”Ståsteder”, hvor Svend Brinkmann pegede på ti eksistentielle holdepunkter, som kan give livet mening. Det kræver, at vi holder op med at jage konstant udvikling.

Den nyeste bog er ”Gå glip”, der handler om at begrænse sig, fordi det ifølge Svend Brinkmann er værdifuldt at ”nøjes” engang imellem i stedet for at forsøge at nå alt. I forbindelse med udgivelsen af bogen sidste år skrev Svend Brinkmann bl.a. således i en klumme i Kristeligt Dagblad:

”I ’Gå glip’ skriver jeg om nødvendigheden af at skabe kulturelle landskaber, som gør det lettere at nøjes, og som skaber fokus på de væsentlige anliggender i tilværelsen. Vi skal vende angsten for at gå glip af noget (FOMO, fear of missing out) til glæden ved at gå glip af noget (JOMO, joy of missing out), og det kan vi kun gøre i fællesskab.”

Læs et uddrag af bogen

”Lev mere tænk mindre” (2017) af Pia Callesen

Bogen er skrevet af psykolog og klinikchef Pia Callesen, der retter sine ord mod personer, som lider af depression samt dem, der vil lære at tackle hverdagens negative tanker. Bogen har undertitlen ”Drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi”. Pia Callesen skriver i bogen, at hendes forståelse for psykiske lidelser ændrede sig radikalt, da hun blev introduceret for den metakognitive terapi.