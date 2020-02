10 historiske kærlighedserklæringer

Der er blevet skrevet mange længselsfulde kærlighedsbreve igennem tiden. Læs blandt andet breve fra Mozart, Kierkegaard og Heiberg, som er bragt i bogen ”Til min elskede - 24 korrespondancer om kærlighed”

”Håvard sender Gudny Guds hilsen og sit venskab. Og nu er det min fulde vilje at bede om din hånd, dersom du ikke vil være sammen med Kolbein. Tænk over dine ægteskabsplaner, og lad mig få din vilje at vide.”

Nordens ældste frierbrev, cirka 1300

”Mit hjerte og jeg selv overgiver os til Dem, og vi bønfalder Dem om at få indtræde for Deres dydige væsen, og at Deres hengivenhed for os ikke vil svækkes af fraværet, for dette vil blot øge vor smerte, og det ville være en stor skam, eftersom fraværet er alt nok, ja, mere end jeg nogensinde havde forestillet mig, at jeg kunne føle.”

Henrik 8. til Anne Boleyn, udateret

”Gør blot alt, hvad jeg råder dig til, det er sagt af et ærligt hjerte. Adieu, du kære, du eneste. Prøv du også at fange noget i luften – der flyver 2999½ kys omkring, de er fra mig og venter kun på, at du snupper dem.”

W.A. Mozart til hustruen Constanze, 1791

”Hos mig skal du finde, hvad ingen anden kan eller vil give dig. Ingen kender din skønne sjæl som jeg! det er den, jeg elsker; legemet! ak hvem er fri for pletter på denne usle klædning.”

P.A. Heiberg til Thomasine Gyllembourg, 1801

”Ak Gud, så nær! Så langt borte! Er den ikke et sandt himmelslot, vor kærlighed – men også lige så fast som himmelhvælvingen!”

Ludwig van Beethoven, 1812

”Som nu dette brev er uden dato og følgelig kan være skrevet til hvilken som helst tid, så følger deraf også, at det kan læses til enhver tid, og når nogen natlig tvivl skulle overfalde dig, da kan du læse det endog om natten.”

Søren Kierkegaard til Regine Olesen, 1840

”Tak for din trofasthed i alle de mange, mange år, tak, fordi du ikke var uforanderlig, men straks blev min, så snart jeg bad dig dengang for 12 år siden. Et langt varmt kys fra din elskende Minipige.”

Maria Schønberg til J.P. Müller

”Kys ham fra mig, og hils hr. Jørgensen og Diemar mange gange; og 1000 kys og klap til dig selv fra din tro Jørgen”

J.P. Müller til Maria Schønberg

”Tak, Lillemor. Vi skal jo alle dø engang, nu måtte jeg ikke leve længere ved din side her på Jorden, men der er et liv efter det her, og så ses vi igen. Et sidste farvel fra din mand. På gensyn, Marie.”

Henning Andersen (frihedskæmper henrettet i Ryvangen den 29. juni 1944)

”Er og bliver kærligheden ikke stedse en længsel efter hinanden, der aldrig kan stilles helt? Hvad ville det være for en opfyldelse, der tog længslen fra os? Den ville være afslutningen på kærligheden, ikke dens begyndelse, dens væsen, dens højdepunkt.”

Dietrich Bonhoeffer til sin forlovede Maria von Wedemeyer