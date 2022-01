100 år siden storværket "Ulysses" udkom: James Joyce ledte efter et ord og fandt et helt sprog

For den irske forfatter James Joyce var tiden fra undfangelse til fødsel ikke ni måneder, men 17 år. Så lang tid gik der fra den første idé indfandt sig, til ”Ulysses” udkom for præcis 100 år siden. Her er historien om den fængslende og forvirrende bog, der forandrede litteraturen for altid