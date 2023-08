100 procent af danske 16-19-årige er på sociale medier

Alle danske 16-19-årige er på sociale medier. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som har undersøgt danskernes it-vaner i en årlig undersøgelse.

100 procent af de 16-19-årige havde en profil på mindst én tjeneste i starten af 2023. Fire ud af fem brugte mindst fire tjenester.

Mens halvdelen havde en profil på mindst fem sociale medier.

Det er en lille stigning sammenlignet med 2017, hvor 99 procent af samme aldersgruppe var på mindst ét socialt medie.

Ifølge Malene Charlotte Larsen, der er lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, er det ikke overraskende, at så mange unge er til stede på sociale medier.

- Det er en fuldstændig integreret del af at være et ungt menneske i dag. Helt lavpraktisk er det nødvendigt for mange unge at være til stede på eksempelvis Facebook, hvis man er en del af en fritidsklub og skal holde sig orienteret om information fra klubben, siger hun.

Malene Charlotte Larsen mener, at man ikke kan kalde de nye tal enten positive eller negative.

- Det er derimod meget naturligt, at de her platforme er blevet integreret i børn og unges liv, lyder det.

Hun påpeger dog, at nogle undersøgelser viser, at overdreven brug af sociale medier er negativ for børn og unges trivsel.

- Men omvendt peger en af undersøgelserne på, at det også kan påvirke trivslen negativt, hvis man slet ikke er til stede på de sociale medier. Der er en sammenhængskraft i forhold til at følge med på de sociale medier og holde kontakten med sine jævnaldrende, som er nødvendig, siger Malene Charlotte Larsen.

Undersøgelsen "It-anvendelse i befolkningen 2023" er baseret på resultaterne fra 4080 interview i april til juni 2023 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år.

