11 nye kirkeklokker skal fuldende illusionen af at være i Rom

Det Kongelige Kapel har i anledningen af dets 575-års jubilæum fået 11 kirkeklokker af bronze.

Det oplyser Det Kongelige Kapels Venner i en pressemeddelelse.

Klokkerne er en jubilæumsgave fra Det Kongelige Kapels venneforening sammen med fire store fonde og er ankommet til Operaen i København tirsdag.

De to største klokker vejer næsten et halvt ton hver og er stemt som klokkerne i Peterskirken i Rom, fortæller Mads Drewsen, der er janitshar (slagtøjsspiller) i Det Kongelige Kapel.

De andre klokker vejer mindre og lyder som forskellige andre af kirkeklokkerne i Rom.

- Det er en meget stor opgradering af især vores Tusca-forestilling, fordi det nu er de rigtige klokker, der indgår, lyder det fra Mads Drewsen.

Ifølge Mads Drewsen vil det fuldende illusionen af at være i Rom, når man som publikum ser forestillingen, med lyden af de rigtige kirkeklokker.

- Som publikum vil man sidde med følelsen af, at man sidder midt i Rom ved solopgang, fordi alle klokkerne ringer rundt om én, ligesom de gør i Rom, siger Mads Drewsen

Det Kongelige Teater vil derfor nu kunne opføre operaen med den helt rigtige lyd samt bruge klokkerne i en lang række andre operaforestillinger og orkesterværker, lyder det.

Klokkerne, som er ankommet til Operaen tirsdag, lyder ifølge Mads Drewsen, helt fantastisk.

- Lyden af rigtige kirkeklokker vækker jo noget grundlæggende i os alle sammen. Det er en lyd, vi alle er vokset op med på den ene eller anden måde. Nærmest uanset hvor i verden man er, så har klokker været brugt til at kalde til samling, lyder det fra Mads Drewsen.

Han håber, at publikum vil blive bjergtaget af den lyd, som klokkerne giver, som, ifølge ham selv, går lige i hjertet.

Klokkerne har kostet lidt over en million kroner og er fremstillet på et af verdens mest berømte klokkestøberier i Asten i Holland.

Klokkerne vil som udgangspunkt have plads i Operaen, men det vil være muligt at transportere enkelte af dem til Den Gamle Scene, hvis der er behov for det, lyder det.

Kapellet fylder 575 år og er dermed verdens ældste orkester.

Det er fondene Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Beckett-Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som sammen med Det Kongelige Kapels Venner står bag gaven.

/ritzau/