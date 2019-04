12.000 drengespejdere i USA sexmisbrugt siden 1944

"Perversions-dokumenter" angiver, at 7800 medlemmer af spejderkorps begik overgreb.

Over 12.000 drenge i USA har siden 1944 været ofre for seksuelt misbrug i deres spejderforeninger, hvilket er langt flere end hidtil antaget, siger en advokat i New York.

Jeff Anderson, som repræsenterer ofre for seksuelt misbrug, siger samtidig, at dokumenter fra Boy Scouts of America tyder på, at over 7800 personer fra spejderforeninger har begået seksuelle overgreb.

Det er også flere end hidtil antaget.

De pågældende dokumenter fra spejderbevægelsen, som er blevet kendt som "perversions-dokumenterne", angiver, at overgrebene skulle være begået af spejderledere og tropsførere.

Dokumenterne blev kendt under en retssag i 2012 i delstaten Oregon.

En meget intens eftersøgning efter ofre på internettet kan føre til, at spejderbevægelsen Boy Scouts of America står over for den største skandale i dens 109 år gamle historie. Det skriver AP.

En lang række forlig, som er indgået for at undgå retssager, har allerede givet bevægelsen store økonomiske problemer.

Og de økonomiske udgifter kan blive langt højere i de kommende år på grund af ændret lovgivning.

Nye love gør det nemlig muligt at kræve erstatninger for overgreb, som ligger mange år tilbage i tiden. Sådanne retssager kan indledes i New York fra august i år.

I andre delstater er lignede lovændringer på vej.

Anderson fortæller, at en retssag i år i Minnesota har afsløret, at antallet af ofre og gerningsmænd er højere end hidtil antaget. Han henviser til en undersøgelse foretaget af Janet Warren fra Virginias Universitet.

- Hun siger, at der er over 12.000 ofre nævnt i de undersøgte dokumenter, mens 7800 gerningsmænd identificeres.

- Det er ikke blot tallene, som er stærkt foruroligende, men også det forhold, at Boy Scouts of America aldrig har offentliggjort disse navne, siger Anderson.

Boy Scouts of America, som blev grundlagt i 1910, har i dag over 2,4 millioner medlemmer.

