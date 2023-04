13 kvinder retter beskyldninger mod voldtægtsanklagede Depardieu

13 kvinder beskylder i en artikel i det undersøgende franske medie Mediapart skuespilleren Gérard Depardieu for seksuelle overgreb.

Den 74-årige franske skuespiller, der blev kendt i Hollywood med filmen "Green Card" fra 1990, er allerede anklaget for at have voldtaget en skuespillerinde.

Gennem sine advokater har skuespilleren kategorisk afvist, at han har gjort noget forkert.

Mediapart skriver, at 13 andre kvinder fortæller om, at Depardieu har forgrebet sig på dem på settet af 11 film eller serier, der er udkommet mellem 2004 og 2022 eller på lokationer, der ikke var på settet.

Beskyldningerne spænder fra, at skuespilleren angiveligt har stukket en hånd i deres underbukser, rørt dem på ballerne eller på brysterne til, at han er kommet med "frastødende seksuelle bemærkninger" eller "påtrængende stønnelyde".

Ingen af de 13 kvinder har meldt sagerne til politiet, men tre af dem har givet vidneforklaring til en domstol.

En af kvinderne, der er anonym, siger, at hun fortæller om sine oplevelser for at hjælpe Charlotte Arnould, der er den skuespiller, der har anklaget ham for voldtægt.

Arnould meldte Depardieu til politiet i sommeren 2018, da hun var 22 år. Hun sagde, at hun var blevet voldtaget af ham to gange i hans hjem i Paris et par dage tidligere.

Depardieu er ven af Arnoulds familie og har kendt hende, siden hun var et barn.

I 2020 blev Depardieu anklaget for voldtægten, men ikke fængslet.

Han har afvist anklagen som "ubegrundet" og forsøgt at få sagen lukket sidste år.

En af de andre kvinder i artiklen fra Mediapart, der også udtaler sig anonymt, fortæller, at Depardieu flere gange forsøgte at beføle hende, da hun arbejdede på settet af filmen "La Vie en Rose" i 2007.

Depardieu har medvirket i utallige franske film, men også internationale film som "Hamlet" og "Life of Pi".

