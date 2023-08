14-årig anmelder voldtægt i toiletvogn på festival

En 14-årig pige har anmeldt, at hun er blevet voldtaget i en toiletvogn på musikfestivalen Bork Festival.

Det oplyser vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Pigen har fortalt, at en ung mand fulgte efter hende, da hun på festivalen gik mod en toiletvogn omkring klokken 19.

Da hun kom ud, pressede han hende tilbage ind i vognen og udsatte hende for overgrebet, skriver mediet.

Teenagepigen søgte bagefter hjælp hos samaritterne på festivalen, som samme aften hjalp med at kontakte politiet for at anmelde det.

Den 14-årige kender ikke gerningsmanden, der beskrives som 17-20 år, mørkhåret og iført sort hættetrøje, lyse bukser og en bæltetaske.

Politiet hører gerne fra vidner i sagen.

Bork Festival er en musikfestival over fire dage - i år varede den fra 2. til 5. august. Den finder sted ved Bork Havn, der ligger nord for Nørre Nebel, og ifølge festivalen er der omkring 7000 deltagere per dag.

Festivalen startede i 1979 ud med at være en byfest, og siden er det blevet til en festival.

/ritzau/