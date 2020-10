16-årig udsat for grov spøg - blev tvunget i bagagerum

Fem unge blev inspireret af video til at kidnappe en 16-årig bekendt. De sigtes for frihedsberøvelse.

Politiet blev onsdag aften alarmeret af vidner, da tre maskerede mænd på parkeringsplads i Fredericia tvang en 16-årig dreng ned i et bagagerum i en bil.

Drengen, der var på vej hjem fra træning, blev af mændene kørt ud til et skovområde, hvor de talte gebrokkent engelsk til ham.

Her afslørede mændene dog, hvem de var. De var den 16-åriges bekendte, som ville lave en spøg med ham.

Vicepolitiinspektør Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi kan dog ikke se det morsomme i det.

- Mange unge laver spøg med hinanden, men denne her er simpelthen så grov. Det er derfor, at politiet har ageret sådan, siger han.

Efter at have fået meldingen om kidnapningen, lykkedes det politiet via videoovervågning at finde frem til de tre mænd samt yderligere to, som skal have været med til at planlægge det.

De er i alderen 16-25 år, og de har forklaret, at det var en spøg, som de var blevet inspireret til efter at have set en video på sociale medier.

Vicepolitiinspektør Frede Nissen fortæller, at de unge mænd med spøgen har spildt politiets tid, og samtidig sigtes de for frihedsberøvelse ved at have tvunget den 16-årige ind i bilen.

/ritzau/