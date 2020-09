1615 kvinder har skrevet under på brev om sexisme

En lang række kvinder fra mediebranchen har underskrevet støtteerklæring til Sofie Linde om sexisme.

1615 kvinder har skrevet under på støttebrevet til tv-vært Sofie Linde, da der var deadline for at afgive sin underskrift lørdag klokken 12.

Det skriver Politiken.

Torsdag var der 701 underskrifter. Det antal er siden steget med 914, da indsamlingen sluttede, oplyser initiativtagerne til Politiken.

Støttebrevet er skrevet af seks kvindelige journalister fra TV2 for at bakke Sofie Linde op, efter at hun ved årets Zulu Comedy Galla delte grænseoverskridende episoder fra sit arbejdsliv.

/ritzau/