200 ton tung kran skal hjælpe med at fjerne stillads ved Børsen

En klippemaskine på 200 ton er ankommet til København, hvor den skal hjælpe med at klippe stilladset omkring Børsen ned.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab på det sociale medie X fredag aften.

Maskinen bliver kaldt "Humlebien" og kommer i syv dele.

- Den skal nu samles til en stor klippemaskine med kranarm og metalsaks, skriver beredskabet.

Den store maskine skal klippe stillads ned på Børsgade, hvor der vil blive lagt køreplader på gaden for at skåne asfalten.

Fredag aften er to mindre klippemaskiner allerede i gang med klippearbejdet på Slotsholmsgade.

Klippearbejdet omkring Børsen tog en uventet drejning tidligere på fredagen, da en tonstung saks rev sig fri fra en kran og satte sig fast mellem bygningen og stilladset i flere meters højde.

Beredskabet har opgivet at fjerne den.

- Vi har forsøgt med kran at få fat i den. Det har været en kompliceret indsats, for vi har ikke kunnet have mandskab omkring selve saksen af sikkerhedsmæssige hensyn, sagde indsatsleder Tim Ole Simonsen.

Branden i Børsen, som ligger ved Christiansborg i København, startede tirsdag morgen.

Cirka en time efter brandalarmen gik i gang, kollapsede bygningens spir, efter at det var blevet opslugt af flammer.

Bygningen var under renovation, da branden opstod.

Torsdag eftermiddag væltede to af Børsens mure og stillads i den udbrændte del af bygningen. Det drejer sig om ydermuren mod Børsgade og gavlen mod Christiansborg Slotsplads.

Inden kollapset arbejdede beredskabet på at sikre ydermurene med containere.

Brandårsagen er fortsat ukendt. Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden eller kollapset af ydermuren.

/ritzau/