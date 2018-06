22-årig mistænkt sigtet for drab på rapperen XXXTentacion

En 22-årig mand fra Pompano Beach i Florida er sigtet for drab på 20-årig rapper på åben gade.

Myndighederne i Florida oplyser ifølge Reuters, at de har anholdt en mand i forbindelse med drabet på rapperen XXXTentacion.

Sheriffens kontor i Broward oplyser i en pressemeddelelse, at en 22-årig mand fra Pompano Beach blev anholdt torsdag. Den 20-årige XXXTentacion blev mandag skudt og dræbt på åben gade i det sydlige Florida.

Den anholdte, Dedrick Devonshay Williams, er blevet sigtet for drab på XXXTentacion, hvis rigtige navn er Jahseh Dwayne Onfroy.

Rapperen, hvis kunstnernavn udtales Ex Ex Ex ten-ta-see-yawn, blev dræbt, da han forlod en motorcykelforretning i Deerfield Beach omkring 64 kilometer nord for Miami.

XXXTentacions advokat har oplyst, at hans klient netop havde hævet et større beløb i en bank for at købe en motorcykel.

Ifølge politiet gik to bevæbnede mænd op til rapperen, og mindst en af mændene affyrede et skud. Efterfølgende flygtede de to mænd i en sort SUV.

Ifølge politiet er Williams også er sigtet for biltyveri samt kørsel uden kørekort.

/ritzau/Reuters