2400 år gammelt ansigt kan blinke til dig på jysk museum

Tollundmandens ansigt er blevet digitalt rekonstrueret, så man nu kan kigge ham i øjnene på Museum Silkeborg.

Det er sjældent, at en mulighed byder sig, så man kan kigge et omtrent 2400 år gammelt ansigt i øjnene.

Det er der dog nu mulighed for, efter Museum Silkeborg har fået Tollundmandens ansigt digitalt rekonstrueret, så han ser ud, som han formentlig gjorde, da han var i live.

Det forklarer Museum Silkeborgs direktør, Ole Nielsen.

- Vi har nu et ansigt, der ligner en, man kan møde i bussen, på toget eller på en café, siger Ole Nielsen.

- I stedet for et billede er fremstillingen af ansigtet i form af et videoloop, hvor han blinker, bevæger hovedet og åbner munden lidt. Han virker ekstremt levende - ligesom i de dyreste Hollywoodfilm, siger han.

Den digitale rekonstruktion af Tollundmanden, der blev fundet i en mose 6. maj 1950, blev offentliggjort lørdag.

Rekonstruktionen er udført af Phillippe Froesch fra Visual Forensic, der er ekspert i digitale ansigtsrekonstruktioner.

Den er bygget på rådata fra CT-skanninger af Tollundmanden fra 2002. Projektet har ført uventede opdagelser med sig.

- Vi fik en overraskelse undervejs, da Phillippe pludselig ringede og sagde, at øjnene var for store til hans kranie.

- Under konserveringen var han skrumpet med cirka ti procent. Men det kunne ikke forklare det, for Phillippe var nødt til at forstørre kraniet med 25 procent.

- Sådan fandt vi ud af, at hans kranie nok var skrumpet noget mere, end vi lige gik og troede, siger Ole Nielsen.

Før processen gik i gang, var de på museet i tvivl om, hvorvidt de nu også skulle rekonstruere Tollundmandens ansigt, da der er en række usikkerheder.

I sin montre er Tollundmanden sort, men det var nok ikke tilfældet, da han var i live.

Uden dna har man dog ikke kunnet fastslå hudfarven, hvorfor der er blevet gættet.

- Vi har taget et sats og sagt, at vi lader ham være en almindelig, lidt nordisk type med leverpostejfarvet hår, men han kan sagtens have haft en anden hår-, hud- eller øjenfarve.

- Men man får fornemmelsen af en levende person, man kan drikke kaffe med, siger Ole Nielsen.

