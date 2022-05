24syv får ikke forlænget sendetilladelse

Radiostationen 24syv får ikke forlænget sin sendetilladelse, når den udløber i 2024.

Det fremgår af regeringens nye medieaftale, som blev offentliggjort lørdag.

Af aftalen fremgår det, at dens DAB-sendetilladelse ikke vil blive genudbudt.

24syv får i dag et årligt tilskud på 60 millioner kroner.

- Under alle omstændigheder udløber udbuddet jo, og så er spørgsmål, om man skal genudbyde i en ny ramme, eller om man skal bruge pengene anderledes, og der har forligskredsen valgt at bruge pengene anderledes, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) efter pressemødet.

- Regeringen har ikke selv haft det med i udspillet, men der har været et ønske om, at vi tog stilling til det nu, så pengene kan bruges på blandt andet vores børn og unge-satsning, lyder det fra ministeren.

Af aftalen fremgår det, at man ønsker et lydunivers i DR, der henvender sig til børn og unge på forskellige alderstrin. Man vil gerne tilbyde dem nyheder, lydbøger og musikprogrammer.

Den nuværende programtilladelse til at sende landsdækkende public service-radio i DAB-nettet udløber 31. marts 2024.

Chefredaktør på 24syv, Simon Andersen, kalder det i et Facebook-opslag en "mediepolitisk tragedie".

Radiostationen har tidligere heddet Radio Loud. Stationen begyndte at sende 1. april 2020 og er et resultat af medieforliget, der gik i luften i 2019.

Siden har DAB-kanalen kæmpet med lave lyttertal i målgruppen, og i oktober rettede Radio - og tv-nævnet "usædvanlig skarp kritik" af stationen for på væsentlige punkter ikke at leve op til kravene for sendetilladelsen.

DAB-kanalen opstod efter lukningen af det originale Radio 24syv, da Radio4 vandt udbuddet om FM-kanalen.

Berlingske Media ejer 91 procent af aktierne og har dermed fuld kontrol over radioen.

/ritzau/